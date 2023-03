Set List:

01 Alabaster

02 One Drop of Truth

03 Little Bit Broken

04 Little Bit Sweet

05 Cry Over Nothing

06 Wastin’ My Mind

07 Loaded

08 I Got Loaded

09 American Heartache

10 Blue and Green

11 Pilgrim

12 Shoo Fly Pie

13 Postcards From Hell

14 Sparkling Wine

15 You Wreck Me

16 Jitterbug Love

17 Snake Eyes

18 Ophelia

19 Luckiest Man

20 E: The Muse ^

21 One More Day